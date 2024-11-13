Jerry Heil потрапила у скандал через грубу поведінку свого охоронця (відео)

Користувачів мережі обурила різка відповідь охоронця співачки на прохання фанатки.

Інцидент стався після завершення концерту Jerry Heil, де її очікували фанати біля сцени. Одна з дівчат підійшла до артистки та попросила її назвати слово, на основі якого вона напише пісню. У цей же момент фанатку перебив охоронець співачки та сказав її не затримувати. Відео потрапило в TikTok.

Така поведінка викликала негативну реакцію користувачів, які масово почали критикувати чоловіка.

"Чому відповідає охорона, не давши відповісти Яні?", — написали у коментарях.

Масла у вогонь підлило те, що він відповів російською мовою.

"А що це за росіянин в Яни на підхваті?", — обурився один з користувачів.

Фото: Скриншот Фото: Скриншот

Попри різку відповідь чоловіка, Jerry Heil задовольнила прохання фанатки та сказала слово "ніч". Дівчина написала пісню та поділилась нею у цьому ж відео, чим викликала захоплення у коментарях. Залишила коментар й сама співачка, яка назвала її "молодчинкою".

Нагадаємо, що артистка нещодавно здивувала прихильником новою версією свого хіта "#ОХРАНА_ОТМЄНА", який вона виконала на концерті в Києві в рамках свого всеукраїнського туру.