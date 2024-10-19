"Легенда повертається": Jerry Heil здивувала фанатів, переспівавши свій хіт (відео)

Яна Шемаєва без репетицій створила під час концерту нове звучання своєї популярної пісні. Вона накладала шарами голос, а коли дійшла до вокальної партії, зал одразу підхопив знайомі слова.

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Українська співачка Яна Шемаєва, відома під псевдонімом Jerry Heil, спонтанно виконала свій хіт у новому звучанні. Тепер прихильники зірки сподіваються почути пісню й на концертах в інших містах. Про це відомо з публікації самої артистки у TikTok.

"Спонтанна #ОХРАНА_ОТМЄНА! Я готова виконувати її, якщо так. Що думаєте панове?", — зазначила Jerry Heil під відео.

Вона розповіла, що не виконувала цю пісню вже декілька років. Однак під час нещодавнього концерту, накладаючи пошарово власний голос, артистка спочатку створила мелодію, а потім додала й вокал.

"Це рішення виникло спонтанно, не було жодної репетиції. Я музичний зад**т плюс пів життя співала в хорах, тому коли пишу музику, одразу мислю багатоголосно. Мені здається, в такому аранжуванні вона геть інша", — пояснила вона.

Коли співачка дійшла до основної частини й заспівала слова приспіву свого хіта, зал одразу почав підспівувати. Невдовзі її підтримали й музиканти, доповнивши створену композицію грою на інструментах.

Прихильники Яни підтримали нове звучання пісні "#ОХРАНА_ОТМЄНА". У коментарях люди просять заспівати хіт й на інших концертах, а також ностальгують за часами, коли він лунав усюди.

"Ура, нарешті легенда повертається", — підкреслив один з фанатів.

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