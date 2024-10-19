"Легенда возвращается": Jerry Heil удивила фанатов, перепев свой хит (видео)

Яна Шемаева без репетиций создала во время концерта новое звучание своей популярной песни. Она накладывала слоями голос, а когда дошла до вокальной партии, зал сразу подхватил знакомые слова.

Related video

Украинская певица Яна Шемаева, известная под псевдонимом Jerry Heil, спонтанно исполнила свой хит в новом звучании. Теперь поклонники звезды надеются услышать песню и на концертах в других городах. Об этом известно из публикации самой артистки в TikTok.

"Спонтанная #ОХРАНА_ОТМЕНА! Я готова выполнять ее, если так. Что думаете господа?", — отметила Jerry Heil под видео.

Она рассказала, что не исполняла эту песню уже несколько лет. Однако во время недавнего концерта, накладывая послойно собственный голос, артистка сначала создала мелодию, а затем добавила и вокал.

"Это решение возникло спонтанно, не было ни одной репетиции. Я музыкальный зад**т плюс полжизни пела в хорах, поэтому когда пишу музыку, сразу мыслю многоголосно. Мне кажется, в такой аранжировке она совсем другая", — объяснила она.

Когда певица дошла до основной части и спела слова припева своего хита, зал сразу начал подпевать. Вскоре ее поддержали и музыканты, дополнив созданную композицию игрой на инструментах.

Поклонники Яны поддержали новое звучание песни "#ОХРАНА_ОТМЕНА". В комментариях люди просят спеть хит и на других концертах, а также ностальгируют по временам, когда он звучал повсюду.

"Ура, наконец-то легенда возвращается", — подчеркнул один из фанатов.

Фото: Скриншот Фото: Скриншот Фото: Скриншот Фото: Скриншот

Напомним, украинская певица Оля Полякова 18 октября призналась, чьей фанаткой была в 13 лет. По ее словам, в старой квартире до сих пор висит подписанный звездой плакат.

Солист группы "Антитела" Тарас Тополя прокомментировал слухи о разводе с певицей Еленой Тополей после 11 лет в браке. Пара имеет троих детей.