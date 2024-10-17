Лидер группы "Антитела" прокомментировал слухи о разводе после 11 лет брака (видео)

Тарас Тополя и Елена Тополя в браке уже более 10 лет. Совместно супруги имеют троих детей. Однако из-за войны семья вынужденно 1,5 года жила на расстоянии. Из-за чего поклонники заподозрили, что пара разводится.

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Солист группы "Антитела" Тарас Тополя отреагировал на слухи о его разводе с женой Еленой после 11 лет совместной жизни. Подробностями личной жизни артист поделился в подкасте Алины Шаманской.

Так, с начала полномасштабного вторжения на территорию Украины, которое осуществила РФ, Елена Тополя выехала за пределы Родины вместе со своими тремя детьми. Тогда она полтора года прожила в США, в то время как Тарас оставался в Украине и воевал на фронте.

На фоне того, что семья жила отдельно и не вела особой публичной жизни, в сети начали распространяться слухи, что у Тараса и Елены начались проблемы в отношениях из-за расстояния. Зато пара никак не подтверждала эту информацию.

В подкасте Алина Шаманская подняла тему массовых семейных разводов в Украине за последние два года. Тарас Тополя также прокомментировал свое видение ситуации.

"Война разлучила семьи — физически. На долгое время. Там где нет эмоционального контакта. Он конечно есть через мессенджеры, но это не то для многих. Там где нет физического контакта, где нет объятий, поцелуев, материальной поддержки с чьей-то стороны. Происходят процессы, которые вредят союзу. Потому что семья это союз двух людей, он держится на какой-то основе. Там, например, если она, мы говорим о ситуации в Украине, берет ответственность на себя за детей, за их содержание, весь быт, где-то в чужой стране, это приводит к психологическим расстройствам, депрессии. Это очевидно, что разделенные семьи физически, к сожалению, в конце концов, оборачивается разводами де-факто", — пояснил Тополя.

Алина Шаманская решила уточнить, были ли у него и его жены Елены мысли развестись за те полтора года, пока семья была на расстоянии. Тарас Тополя заявил, что тот период, когда Елена была за границей он был вынужден постоянно опровергать эти слухи о разводе, однако откуда они появились он не понимал.

"Это где-то год назад, была какая-то волна, что я постоянно должен был на это реагировать. Абсолютно никак. У нас крепкая семья — это самая большая ценность. Дети, наш союз с Еленой. Мы интересные личности, творческие люди, со своими характерами, но это мне насколько дорого, насколько ценно, что о каком разводе вообще могла идти речь. И сейчас она не идет об этом. Поговаривают, пусть поговаривают. Возможно кому-то хотелось, чтобы мы развелись, сосать это все", — резюмировал артист.

Сейчас Елена и трое детей артиста — Марк, Роман и Мария вернулись в Украину. Семья воссоединилась в августе 2023 года. Как уточнил лидер группы "Антитела" это было взвешенное решение и его, и жены.

Напомним, ранее мы писали, что лидер группы "Антитела" признался, что работает на ГУР.

Кроме этого, Фокус писал, что Тарас Тополя высказался об Алле Пугачевой и Максиме Галкине.