Лідер гурту "Антитіла" прокоментував чутки про розлучення після 11 років шлюбу (відео)

Тарас Тополя та Олена Тополя у шлюбі вже понад 10 років. Спільно подружжя має трьох дітей. Однак через війну родина вимушено 1,5 роки жила на відстані. Через що шанувальники запідозрили, що пара розлучається.

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Соліст гурту "Антитіла" Тарас Тополя відреагував на чутки про його розлучення з дружиною Оленою після 11 років спільного життя. Подробицями особистого життя артист поділився в подкасті Аліни Шаманської.

Так, від початку повномасштабного вторгнення на територію України, яке здійснила РФ, Олена Тополя виїхала за межі Батьківщини разом зі своїми трьома дітьми. Тоді вона півтора року прожила в США, тим часом коли Тарас залишався в Україні і воював на фронті.

На тлі того, що родина жила окремо і не вела особливого публічного життя, в мережі почали ширитися чутки, що в Тараса та Олени почалися проблеми в стосунках через відстань. Натомість пара ніяк не підтверджувала цієї інформації.

У подкасті Аліна Шаманська підняла тему масових сімейних розлучень в Україні за останні два роки. Тарас Тополя також прокоментував своє бачення ситуації.

"Війна розлучила сім’ї — фізично. На довгий час. Там де немає емоційного контакту. Він, звичайно, є через месенджери, але це не те для багатьох. Там де немає фізичного контакту, де немає обіймів, поцілунків, матеріальної підтримки з чиєїсь сторони. Відбуваються процеси, які шкодять союзу. Тому що сім’я — це союз двох людей, він тримається на якійсь основі. Там, наприклад, якщо вона, ми кажемо про ситуацію в Україні, бере відповідальність на себе за дітей, за їх утримання, весь побут, десь в чужій країні, це призводить до психологічних розладів, депресії. Це очевидно, що розділені сім’ї фізично, на жаль, зрештою, обертається розлученнями де-факто", — пояснив Тополя.

Аліна Шаманська вирішила уточнити, чи були у нього та його дружини Олени думки розлучитися за ті півтора року, поки родина була на відстані. Тарас Тополя заявив, що той період, коли Олена була за кордоном, він був вимушений постійно спростовувати ці чутки про розлучення, однак звідки вони з’явилися він не розумів.

"Це десь рік тому, була якась хвиля, що я постійно мусив на це реагувати. Абсолютно ніяк. У нас міцна родина — це найбільша цінність. Діти, наш союз з Оленою. Ми цікаві особистості, творчі люди, зі своїми характерами, але це мені наскільки дорого, наскільки цінно, що про яке розлучення взагалі могла йти мова. І зараз вона не йде про це. Подейкують, хай подейкують. Можливо, комусь хотілось, щоб ми розлучилися, смоктати це все", — резюмував артист.

Нині Олена та троє дітей артиста — Марк, Роман та Марія повернулися в Україну. Родина возз'єдналася у серпні 2023 року. Як уточнив лідер гурту "Антитіла", це було виважене рішення і його, і дружини.

Нагадаємо, раніше ми писали, що лідер гурту "Антитіла" зізнався, що працює на ГУР.

Крім цього, Фокус писав, що Тарас Тополя висловився про Аллу Пугачову та Максима Галкіна.