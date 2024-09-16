Лідер гурту "Антитіла" зізнався, що працює на ГУР (відео)

Тарас Тополя відкрито розповів про роботу з ГУР та пояснив головну місію концерту в Криму.

Related video

Український музикант та нині військовослужбовець Тарас Тополя, більш відомий як лідер гурт "Антитіла" зізнався, що співпрацює з ГУР. Про це він заявив в новому випуску програми "Муз_Тренд" зі Славою Дьоміним.

Так, в розмові про концерт в Ялті, який планували провести 23 серпня 2024 року, Тарас Тополя зізнався, що насправді, це була спецоперація ГУР в якій був залучений і гурт "Антитіла".

За його словами, з самого початку партнерами і організаторами концерту в Ялті було ГУР, це була така інформаційна кампанія, яка дала свої плоди. У результаті було продано понад 4 тисячі квитків на концерт гурту "Антитіла" та зібрано 4,5 мільйона гривень, які витратили на придбання військового обладнання для потреб підрозділів, які працюють над деокупацією Криму.

"Відкрита дата цього концерту. Ми його перенесли, на ГУР передали на 4,5 мільйони дещо, що уже працює. Ми продали більше трошки чотирьох тисяч квитків, а гроші виручені передали на ГУР. Але всі квитки дійсні. Зараз я про це все можу відкрито сказати, це вся історія про інформаційний вплив. Це вперше чергу інформаційна компанія, яка спалахнула пердаки дуже сильно там, серед наших повилазило різних, окей ми цього і хотіли. Це з самого початку була історія "Антитіла" — ГУР. ГУР партнер цього концерту, продюсер цього концерту. Я думаю, що це вже стало зрозумілим після останнього відео, яке ми опублікували. Квитки продаються, ціна зростає, всі кошти йдуть на деокупацію Криму, тим підрозділам, які працюють у цьому напрямку. Тому Ялта обов’язково буду. Я ніколи не сумнівався, що Україна переможе у цій війні. Я ніколи не сумнівався, що Крим буде деокупований", — сказав Тополя.

Зауважимо, що на початку повномасштабного вторгнення Тарас Тополя та частина колективу "Антитіла" стали на захист Батьківщини.

Нагадаємо, раніше ми писали, що гурт "Антитіла" переніс дату концерту у Криму.

Крім цього, Фокус писав, що лідер гурту "Антитіла" чесно зізнався, чи хоче повертатися на фронт.