Лидер группы "Антитела" признался, что работает на ГУР (видео)

Тарас Тополя открыто рассказал о работе с ГУР и объяснил главную миссию концерта в Крыму.

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Украинский музыкант и ныне военнослужащий Тарас Тополя, более известный как лидер группы "Антитела" признался, что сотрудничает с ГУР. Об этом он заявил в новом выпуске программы "Муз_Тренд" со Славой Деминым.

Так, в разговоре о концерте в Ялте, который планировали провести 23 августа 2024 года, Тарас Тополя признался, что на самом деле, это была спецоперация ГУР в которой была привлечена и группа "Антитела".

По его словам, с самого начала партнерами и организаторами концерта в Ялте было ГУР, это была такая информационная кампания, которая дала свои плоды. В результате было продано более 4 тысяч билетов на концерт группы "Антитела" и собрано 4,5 миллиона гривен, которые потратили на приобретение военного оборудования для нужд подразделений, работающих над деоккупацией Крыма.

"Открыта дата этого концерта. Мы его перенесли, на ГУР передали на 4,5 миллиона кое-что, что уже работает. Мы продали больше немножко четырех тысяч билетов, а деньги вырученные передали на ГУР. Но все билеты действительны. Сейчас я об этом все могу открыто сказать, это вся история об информационном влиянии. Это в первую очередь информационная компания, которая вспыхнула пердаки очень сильно там, среди наших повылазило разных, окей, мы этого и хотели. Это с самого начала была история "Антитела" — ГУР. ГУР — партнер этого концерта, продюсер этого концерта. Я думаю, что это уже стало понятным после последнего видео, которое мы опубликовали. Билеты продаются, цена растет, все средства идут на деоккупацию Крыма, тем подразделениям, которые работают в этом направлении. Поэтому Ялта обязательно будет. Я никогда не сомневался, что Украина победит в этой войне. Я никогда не сомневался, что Крым будет деоккупирован", — сказал Тополя.

Заметим, что в начале полномасштабного вторжения Тарас Тополя и часть коллектива "Антитела" стали на защиту Родины.

Напомним, ранее мы писали, что группа "Антитела" перенесла дату концерта в Крыму.

Кроме этого, Фокус писал, что лидер группы "Антитела" честно признался, хочет ли возвращаться на фронт.