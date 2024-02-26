Лидер группы "Антитела" честно признался, хочет ли возвращаться на фронт (видео)

Тарас Тополя и другие участники группы "Антитела" с начала полномасштабного вторжения добровольно ушли в армию. В августе 2023 года весь их состав отправили в резерв.

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36-летний певец, фронтмен группы "Антитела" Тарас Тополя признался, что не хочет возвращаться на фронт. О намерениях вернуться на фронт певец рассказал в шоу "Ближе к звездам".

Известно, что с начала полномасштабной войны в Украине Тарас Тополя и другие участники группы "Антитела" добровольно пошли защищать Родину на фронт. Около семи месяцев они находились в Харьковском направлении как боевые медики в составе 130-го батальона ТРО. Однако в прошлом году стало известно, что участников группы отправили в резерв.

Тарас Тополи признался, что на самом деле нет желания добровольно возвращаться служить на фронт, ведь фронт — это о боли, крови, слезах, поражениях, победах, потере собратьев, поте, грязи, мате и так далее. Лидер группы "Антитела" не скрывает, что не имеет такого сильного характера, чтобы добровольно туда вернуться снова. Однако, он отметил, что если будет такой приказ от нового главы генерального штаба господина Сырского, согласно которому они должны будут вернуться на фронт, то мужчины однозначно согласятся на это и при необходимости поедут на ноль.

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Тополя также отметил, что они с участниками группы были военнослужащими, ими и останутся.

Стоит отметить, что сейчас группа "Антитела" продолжает нести службу в рядах 130 Батальона ТРО, однако сейчас они занимаются материальным обеспечением в рамках своего собственного благотворительного фонда.

Напомним, ранее мы писали, что Тарас Тополя из группы "Антитела" рассказал об обороне рубежей в Харьковской области.

Кроме этого, Фокус писал, что Тарас Тополя грубо ответил Жене Галичу за критику песни "Фортеця Бахмут".