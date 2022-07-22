Тарас Тополя из группы "Антитіла" рассказал об обороне рубежей в Харьковской области

Фронтмен популярной группы сейчас уехал на ротацию, а до этого принимал участие в обороне села Дементиевка

Лидер украинской группы "Антитіла", который воюет с российским оккупантами и является военным медиком, рассказал об обороне села а в Харьковской области. Соответствующее видео Тополя опубликовал на своей странице в Instagram.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Он отметил, что ВС РФ хотят захватить Дементиевку – село на Белгородской трассе в Харьковской области, чтобы потом наступать на Харьков.

"С момента прибытия в Харьков в апреле, 130 Батальон ТРО Киева сразу приступил к выполнению боевых задач на севере Харьковской области. В мае подразделения зашли на направление Циркуны, а также в Дементиевку, Прудянку, заняли лесопосадки вокруг этих поселков", – рассказал Тарас Тополя, который сообщил, что они воевали под началом командира с позывным "Адам", Героем Украины.

[ + – ] Видео из Харьковской области, опубликованное Тарасом Тополей

Он сообщил, что наши военные удерживают рубежи уже полтора месяца и отражают почти ежедневные атаки врага. И делают это под постоянным артиллерийским, минометным и танковым огнем.

"Под словом "постоянным" нужно понимать от сотни до тысячи прилетов вражеских артиллерийских и реактивно-кассетных снарядов ежесуточно. Кроме авианалетов и многократного использования фосфорных бомб", — уточнил Тополя.

По его словам, российские морские пехотинцы, если верить радиоперехватам, не верили, что им сопротивлялся батальон территориальной обороны из Киевской области.

"130 Батальон ТРО Киева отразил десятки атак врага. К сожалению, есть потери, раненые и пленные", — сообщил музыкант, но он отметил, что благодаря отличной работе ротных медиков и налаженной быстрой эвакуации, а также смелости военных, процент выживания в подразделении очень высок.

Тополя рассказал, что за весь период обороны Дементиевки, были отбиты десятки атак, уничтожены сотни кадровых российских военных 144-й мотострелковой Дивизии и 80-й мотострелковой арктической бригады ВМФ, уничтожены десятки единиц техники, в том числе два танка, и это только за последние недели.

Напомним, ранее Тарас Тополя и британский певец Эд Ширан вместе записали песню про войну в Украине. Клип на песню 2 step "Сирени обірвали наш сон" снимали в разрушенном оккупантами Ирпене.