Тарас Тополя з гурту "Антитіла" розповів про оборону рубежів у Харківській області

Фронтмен популярної групи зараз виїхав на ротацію, а до цього брав участь в обороні села Дементіївка

Лідер українського гурту "Антитіла", який воює з російським окупантами і є військовим медиком, розповів про оборону села в Харківській області. Відповідне відео Тополя опублікував на своїй сторінці в Instagram.

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Він зазначив, що ЗС РФ хочуть захопити Дементіївку — село на Білгородській трасі в Харківській області, щоб потім наступати на Харків.

"З моменту прибуття до Харкова у квітні, 130 Батальйон ТрО Києва відразу приступив до виконання бойових завдань на півночі Харківської області. У травні підрозділи зайшли на напрямок Циркуни, а також до Дементіївки, Прудянки, зайняли лісопосадки навколо цих селищ", — розповів Тарас Тополя, який повідомив, що вони воювали під керівництвом командира із позивним "Адам", Героєм України.

[ + – ] Відео з Харківської області, опубліковане Тарасом Тополем

Він повідомив, що наші військові утримують рубежі вже півтора місяця та відбивають майже щоденні атаки ворога. І роблять це під постійним артилерійським, мінометним та танковим вогнем.

"Під словом "постійним" потрібно розуміти від сотні до тисячі прильотів ворожих артилерійських та реактивно-касетних снарядів щодобово. Крім авіанальотів та багаторазового використання фосфорних бомб", — уточнив Тополя.

За його словами, російські морські піхотинці, якщо вірити радіоперехопленням, не вірили, що їм чинив опір батальйон територіальної оборони з Київської області.

"130 Батальйон ТрО Києва відбив десятки атак ворога. На жаль, є втрати, поранені та полонені", — повідомив музикант, але він зазначив, що завдяки чудовій роботі ротних медиків та налагодженій швидкій евакуації, а також сміливості військових, відсоток виживання в підрозділі дуже високий.

Тополя розповів, що за весь період оборони Дементіївки відбито десятки атак, знищено сотні кадрових російських військових 144-ї мотострілецької Дивізії та 80-ї мотострілецької арктичної бригади ВМФ, знищено десятки одиниць техніки, зокрема два танки, і це тільки за останні тижні.

Нагадаємо, раніше Тарас Тополя та британський співак Ед Ширан разом записали пісню про війну в Україні. Кліп на пісню 2 step "Сирені обірвали наш сон" знімали у зруйнованому окупантами Ірпені.