Тарас Тополя з гурту "Антитіла" розповів про оборону рубежів у Харківській області
Фронтмен популярної групи зараз виїхав на ротацію, а до цього брав участь в обороні села Дементіївка
Лідер українського гурту "Антитіла", який воює з російським окупантами і є військовим медиком, розповів про оборону села в Харківській області. Відповідне відео Тополя опублікував на своїй сторінці в Instagram.
Він зазначив, що ЗС РФ хочуть захопити Дементіївку — село на Білгородській трасі в Харківській області, щоб потім наступати на Харків.
"З моменту прибуття до Харкова у квітні, 130 Батальйон ТрО Києва відразу приступив до виконання бойових завдань на півночі Харківської області. У травні підрозділи зайшли на напрямок Циркуни, а також до Дементіївки, Прудянки, зайняли лісопосадки навколо цих селищ", — розповів Тарас Тополя, який повідомив, що вони воювали під керівництвом командира із позивним "Адам", Героєм України.
Він повідомив, що наші військові утримують рубежі вже півтора місяця та відбивають майже щоденні атаки ворога. І роблять це під постійним артилерійським, мінометним та танковим вогнем.
"Під словом "постійним" потрібно розуміти від сотні до тисячі прильотів ворожих артилерійських та реактивно-касетних снарядів щодобово. Крім авіанальотів та багаторазового використання фосфорних бомб", — уточнив Тополя.
За його словами, російські морські піхотинці, якщо вірити радіоперехопленням, не вірили, що їм чинив опір батальйон територіальної оборони з Київської області.
"130 Батальйон ТрО Києва відбив десятки атак ворога. На жаль, є втрати, поранені та полонені", — повідомив музикант, але він зазначив, що завдяки чудовій роботі ротних медиків та налагодженій швидкій евакуації, а також сміливості військових, відсоток виживання в підрозділі дуже високий.
Тополя розповів, що за весь період оборони Дементіївки відбито десятки атак, знищено сотні кадрових російських військових 144-ї мотострілецької Дивізії та 80-ї мотострілецької арктичної бригади ВМФ, знищено десятки одиниць техніки, зокрема два танки, і це тільки за останні тижні.
Нагадаємо, раніше Тарас Тополя та британський співак Ед Ширан разом записали пісню про війну в Україні. Кліп на пісню 2 step "Сирені обірвали наш сон" знімали у зруйнованому окупантами Ірпені.