"Сирени обірвали наш сон". "Антітіла" та Ед Ширан показали кліп на пісню про війну

Український гурт та британський артист представили музичну колаборацію

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Популярний британський співак Ед Ширан та український гурт "Антитіла" представили кліп на спільну пісню 2 step/"Сирени обірвали наш сон", англійською та українською мовами.

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Кліп зняли без повноцінної участі гурту "Антітіла", оскільки зараз музиканти перебувають у теробороні.

Свою частину кліпу Ед Ширан зняв ще в листопаді 2021 року в Києві. Зйомки проходили на території корпусів механіко-математичного факультету КНУ імені Тараса Шевченка. Також частину кліпу зняли в зруйнованого російськими окупантами Будинку культури в Ірпені.

[ + – ] Спільний кліп Еда Ширана та українського гурту "Антитіла"

"Пропозиція від Еда попрацювати разом — це вияв саме тієї справжньої підтримки України, яку демонструє народ Великобританії. Мільйони людей не лише на словах, але конкретними вчинками показують, як це по-справжньому стояти за свої принципи, демократію та свободу та підставляти своє плече, кому воно справді потрібне. Здавалося б, просто спільна пісня, але наскільки це символічно", — розповів фронтмен гурту "Антітіла" Тарас Тополя.

Кошти, зібрані з монетизації відео, Ширан перерахує на гуманітарну допомогу Україні.

Нагадаємо, гурт "Антитіла" познайомився з Шираном у березні 2022 року під час підготовки до благодійного концерту на підтримку України в Бірмінгемі. Тоді українській групі запропонували організувати з Києвом телеміст, а відео з їхнього звернення до британського співака стало вірусним у Великій Британії. Організатори відмовили українському гурту, вважаючи, що люди зі зброєю в руках будуть недоречними на благодійному концерті, але Ед запропонував випустити спільний трек.