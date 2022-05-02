"Сирени обірвали наш сон". "Антитіла" и Эд Ширан показали клип на песню о войне

Украинская группа и британский артист представили музыкальную коллаборацию

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Популярный британский певец Эд Ширан и украинская группа "Антитіла" представили клип на общую песню 2 step/"Сирени обірвали наш сон", на английском и украинском языках.

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Клип был снят без полноценного участия группы "Антитіла", так как сейчас музыканты находятся в теробороне.

Свою часть клипа Эд Ширан отснял еще в ноябре 2021 года в Киеве. Съемки проходили на территории корпусов механико-математического факультета КНУ имени Тараса Шевченко. Также часть клипа отсняли у разрушенного российскими оккупантами Дома культуры в Ирпене.

[ + – ] Совместный клип Эда Ширана и украинской группы "Антитіла"

"Предложение от Эда поработать вместе – это проявление именно той подлинной поддержки Украины, которую демонстрирует народ Великобритании. Миллионы людей не только на словах, но конкретными поступками показывают, как это по-настоящему стоять за свои принципы, демократию и свободу и подставлять свое плечо тем, кому оно действительно нужно. Казалось бы, просто общая песня, но насколько это символично", — рассказал фронтмен группы "Антитіла" Тарас Тополя.

Средства, собранные по монетизации видео, Ширан перечислит на гуманитарную помощь Украине.

Напомним, группа "Антитіла" познакомилась с Шираном в марте 2022 года во время подготовки к благотворительному концерту в поддержку Украины в Бирмингеме. Тогда украинскую группу предложили организовать с Киевом телемост, а видео по их обращению к британскому певцу стало вирусным в Великобритании. Организаторы отказали украинской группе, посчитав, что люди с оружием в руках будут неуместны на благотворительном концерте, но Эд предложил выпустить совместный трек.