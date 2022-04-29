Эд Ширан записал кавер с украинской группой "Антитіла"

Услышать композицию можно будет уже 2 мая.

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Британский певец Эд Ширан анонсировал кавер на свою песню 2Steps, который он записал вместе с украинской группой "Антитіла". Соответствующая информация появилась в сторис на Instagram-странице артиста.

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Он сообщил, что в течении нескольких следующих недель представит каверы на эту композицию, и первыми в этом списке идут именно украинские музыканты, которые в полном составе отправились защищать Украину.

[ + – ] Эд Ширан анонсировал несколько коллабораций Фото: Скриншот

"Антитіла" также поделились в Instagram фрагментом песни, где можно услышать вокал фронтмена коллектива Тараса Тополи, который поет:

"Сирены оборвали наш сон, в два чемодана – все прошлое – go go. Ты за рулем, неизвестный, все нервы в кулак".

Полностью услышать композицию можно будет уже 2 мая.

Ранее украинская группа должна была выступить на благотворительном концерте в поддержку Украины в Бирмингеме, однако в самый последний момент организаторы мероприятия передумали. По их словам, поскольку концерт носит исключительно гуманитарный характер, они посчитали правильным не транслировать на экранах людей с оружием в руках. Однако музыкант Тарас Тополя поблагодарил Эда Ширана, который выступил на шоу, в соцсети за поддержку Украины и группы "Антитела" в частности.

Прошлой осенью Эд Ширан снял клип в Киеве. На своей странице в соцсети он поделился кадрами работы над новым видео.

Напомним, британец установил мировой рекорд по гастрольным сборам.