Эд Ширан споет вместе с группой "Антитіла" на благотворительном концерте

Концерт состоится 29 марта в Бирмингеме.

31-летний британский Эд Ширан, звезда мирового масштаба, откликнулся на предложение украинской группы готовность "Антитіла" и лично его фронтмена Тараса Тополи поучаствовать в его благотворительном концерте, который пройдет 29 марта в Бирмингеме Resorts World Arena. Деньги, собранные на шоу, пойдут на помощь беженцам из Украины, которая противостоит российской агрессии.

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"Антитіла", узнав о мероприятии, предложили музыканту во время его выступления сделать свое лайв-включение из Киева, причем готовы выступить в бронежилетах, ведь Тарас защищает столицу в рядах теробороны вместе с другими участниками коллектива: клавишником Сергей Вусиком и гитаристом Дмитрием Жолудем.

В сториз своего Instagram Ширан опубликовал видео со словами поддержки украинскому народу.

"Я просто хочу сказать всем украинцам. Я люблю вас, я поддерживаю вас, и я так горжусь тем, что буду участвовать в этом благотворительном мероприятии на следующей неделе. Мне не терпится послушать и вашу музыку, ребята. Посылаю вам много любви", – сказал он и отметил группу "Антитіла".

Кроме Эда Ширана на мероприятии заявлены такие знаменитости как Камила Кабельо, а также бывшая участница группы Spice Girls Эмма Бантон.

Напомним, еще в ноябре прошлого года Эд Ширан приезжал в Киев, где снял клип на свою новую песню.

Отметим, что очень многие западные звезды выражают свою поддержку Украине, а также помогают материально. В частности, свои пожертвования для помощи военным, беженцам и детям, спасающимся от войны сделали Дэвид и Виктория Бекхэмы, члены королевской семьи, а Бенедикт Камбербэтч и вовсе предложил свой дом в качестве временного приюта для беженцев. Так же поступила и Шер. Кроме того, уже упомянутый Бекхэм предоставил свой аккаунт с 70 млн подписчиков врачу из Харькова, где та всему миру показывала, что происходит в нашей стране.

Голливудский актер Арнольд Шварценеггер попытался достучаться до россиян и открыть им глаза на происходящее в Украине, записав видеообращение.