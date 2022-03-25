Ед Ширан заспіває разом із гуртом "Антитіла" на благодійному концерті

Концерт відбудеться 29 березня у Бірмінгемі.

31-річний британський Ед Ширан, зірка світового масштабу, відгукнувся на пропозицію українського гурту "Антитіла" та особисто його фронтмена Тараса Тополі взяти участь у його благодійному концерті, який відбудеться 29 березня в Бірмінгемі Resorts World Arena. Гроші, зібрані на шоу, підуть на допомогу біженцям з України, яка протистоїть російській агресії.

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"Антитіла", дізнавшись про захід, запропонували музикантові під час його виступу зробити своє лайв-включення з Києва, причому готові виступити у бронежилетах, адже Тарас захищає столицю у лавах тероборони разом з іншими учасниками колективу: клавішником Сергій Вусиком та гітаристом Дмитром Жолудем.

У сторіз свого Instagram Ширан опублікував відео зі словами підтримки українському народу.

"Я просто хочу сказати всім українцям. Я люблю вас, я підтримую вас, і я так пишаюся тим, що братиму участь у цьому благодійному заході наступного тижня. Мені не терпиться послухати і вашу музику, хлопці. Посилаю вам багато любові", – сказав він і позначив гурт "Антитіла".

Крім Еда Ширана, на заході заявлені такі знаменитості як Каміла Кабельйо, а також колишня учасниця гурту Spice Girls Емма Бантон.

Нагадаємо, ще у листопаді минулого року Ед Ширан приїжджав до Києва, де зняв кліп на свою нову пісню.

Зазначимо, що дуже багато західних зірок висловлюють свою підтримку Україні, а також допомагають матеріально. Зокрема, свої пожертвування для допомоги військовим, біженцям і дітям, котрі рятуються від війни, зробили Девід і Вікторія Бекхеми, члени королівської родини, а Бенедикт Камбербетч взагалі запропонував свій будинок як тимчасовий притулок для біженців. Так само вчинила і Шер. Крім того, вже згаданий Бекхем надав свій акаунт із 70 млн підписників лікарці з Харкова, де та всьому світові показувала, що відбувається в нашій країні.

Голлівудський актор Арнольд Шварценеггер спробував достукатися до росіян і розплющити їм очі на те, що відбувається в Україні, записавши відеозвернення.