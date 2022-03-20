Бекхем віддав свій Instagram-акаунт українській лікарці з Харкова

Британський футболіст Девід Бекхем віддав свій Instagram, у якому понад 70 мільйонів підписників, голові Харківського регіонального перинатального центру Ірині Кондратовій

Знаменитості з усього світу продовжують підтримувати та допомагати Україні у військовому протистоянні Росії. Нещодавно британський футболіст Девід Бекхем, який тиждень тому разом із дружиною Вікторією пожертвував мільйон фунтів стерлінгів для українських матерів з дітьми, вимушених тікати від війни, вирішив віддати свій акаунт у Instagram голові Харківського регіонального перинатального центру Ірині Кондратовій.

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"Перейдіть у мої історії, щоб дізнатися більше про приголомшливу роботу Ірини і таких медиків, які роблять все для порятунку життів в Україні. Будь ласка, дайте, що можете, щоб підтримати UNICEF і таких людей, як Ірина, за посиланням для пожертвувань", — написав Бекхем у себе в соцмережах.

Кондратова опублікувала кілька сторінок про роботу Харківського регіонального перинатального центру в умовах бойових дій. Нагадаємо, у футболіста в Instagram 70 млн підписників, що дає величезні можливості розповісти усьому світу про героїчну роботу лікарів у охопленому воєнними жахами Харкові. За словами Бекхема, завдяки пожертвуванням вдалося придбати необхідне медичне кисневе обладнання.

Як писав раніше Фокус, відома британська письменниця, авторка книжкового циклу про Гаррі Поттера Джоан Роулінг зібрала один мільйон фунтів стерлінгів для українських дітей, які постраждали від російського вторгнення в Україну. Також гроші для людей, які постраждали від російської агресії в Україні, пообіцяла пожертвувати американська модель Джіджі Хадід.