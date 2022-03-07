Модель Джіджі Хадід пожертвує доходи за весь сезон показів на допомогу Україні

"За війну платять безневинні життя, а не лідери", — заявила модель

Відома модель Джіджі Хадід приєдналася до діячів моди, які надали допомогу Україні та її населенню, яке постраждало від російської агресії. Джіджі пообіцяла пожертвувати гроші, зароблені за сезон показів, про що й повідомила у своєму Instagram.

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Джіджі Хадід як одна з найпопулярніших моделей сучасності взяла участь у багатьох показах у межах сезону осінь-зима 2022 року.

А згодом повідомила, що пожертвує всі гроші, зароблені за цей сезон показів, на допомогу народу України. Джіджі розповіла, що її надихнула її колега та подруга, аргентинка Міка Арганараз. Раніше Міка вже повідомила, що пожертвує частину заробітку за покази в Мілані на допомогу постраждалим від російської агресії.

[ + – ] Джіджі Хадід на Тижні моди

"Наявність встановленого графіка місяця моди означає, що мої колеги і я часто представляємо нові модні колекції в несамовиті й травмуючі часи в історії. Ми не контролюємо більшість наших робочих графіків, але ми хотіли б ходити для чогось. Наслідуючи мою подругу Міку Арганараз, я зобов'язуюсь пожертвувати свої доходи від показів сезону осінь-зима 2022, щоб допомогти тим, хто страждає від війни в Україні, а також продовжувати підтримувати тих, хто переживає те саме в Палестині. Наші очі та серця мають бути відкриті для будь-якої людської несправедливості. Нехай ми всі бачимо одне в одному братів і сестер, поза політикою, поза расою, поза релігією. Зрештою, за війну платять безневинні життя, а не лідери", — написала Джіджі в соцмережах.

У межах Тижня моди в Парижі Демна Гвасалія присвятив показ Balenciaga українцям і їхній боротьбі. Він також видалив із Instagram усі фото, крім одного, державного прапора України.