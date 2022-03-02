Бренд Balanciaga видалив усі публікації у своєму Instagram і опублікував прапор України

Демна Гвасалія підтримав Україну

Всесвітньо відомий бренд Balenciaga висловив свою підтримку Україні. Він видалив з інстаграму всі фото, крім одного, державного прапора України.

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Бренд Balenciaga, заснований Крістобалем Баленсьягом, на знак підтримки Україні видалив зі свого інстаграм-акаунту всі фотографії з модними образами та рекламними кампаніями, на яких позувала Кім Кардаш'ян, Джастін Бібер та Ізабель Юппер.

Креативний директор бренду Демна Гвасалія раніше вже підтримав Україну, поставивши на аватарку фото на тлі українського прапора, а тепер вирішив зробити вагомий крок на офіційній сторінці Модного дому, за яким стежать понад 12 мільйонів людей з усього світу.

Грузинський дизайнер є біженцем із Сухумі. Він також пережив увесь біль, коли змушений був тікати із рідних місць після окупації росіянами Абхазії.

"Ми виступаємо за мир і жертвуємо WFP на підтримку першої гуманітарної допомоги українським біженцям. Найближчими днями ми відкриваємо наші платформи, щоб повідомляти та передавати інформацію про ситуацію в Україні. Перейдіть за посиланням у WFP, щоб зробити пожертвування зараз", — написав дизайнер у профілі.