Бренд Balanciaga удалил все публикации в своем Instagram и опубликовал флаг Украины

Демна Гвасалия поддержал Украину

Всемирно известный бренд Balenciaga выразил свою поддержку Украине. Он удалил из инстаграма все фото, кроме одного, государственного флага Украины.

ФОКУС в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Подписаться

Бренд Balenciaga основан Кристобалем Баленсиагой, в знак поддержки Украине удалил со своего инстаграмм-аккаунта все фотографии с модными образами и рекламными кампаниями, на которых позировала Ким Кардашян, Джастин Бибер и Изабель Юппер.

Креативный директор бренда Демна Гвасалия ранее уже поддержал Украину, поставил на аватарку фото на фоне украинского флага, а теперь решил сделать весомый шаг на официальной странице Модного дома, за которой следят более 12 миллионов человек со всего мира.

Грузинский дизайнер является беженцем из Сухуми. Он также пережил всю боль, когда вынужден был бежать из родных мест после оккупации россиянами Абхазии.

"Мы выступаем за мир и жертвуем WFP в поддержку первой гуманитарной помощи украинским беженцам. В ближайшие дни мы открываем наши платформы, чтобы сообщать и передавать информацию о ситуации в Украине. Перейдите по ссылке в WFP, чтобы сделать пожертвования сейчас", – написал дизайнер в профиле.