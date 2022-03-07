Модель Джиджи Хадид пожертвует доходы за весь сезон показов в помощь Украине

"За войну платят невинные жизни, а не лидеры", — заявила модель

Известная модель Джиджи Хадид присоединилась к деятелям моды, которые оказали помощь Украине и ее населению, пострадавшему от российской агрессии. Джиджи пообещала пожертвовать деньги, заработанные за сезон показов, о чем и сообщила в своем Instagram.

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Джиджи Хадид, как одна из самых популярных моделей современности, приняла участие во многих показах в рамках сезона Осень-Зима 2022.

А позже сообщила, что пожертвует все деньги, заработанные за этот сезон показов в помощь народу Украины. Джиджи рассказала, что ее вдохновила ее коллега и подруга, аргентинка Мика Арганараз. Ранее Мика уже сообщила, что пожертвует часть заработка за показы в Милане в помощь пострадавшим от российской агрессии.

[ + – ] Джиджи Хадид на Неделе моды

"Наличие установленного графика месяца моды означает, что мои коллеги и я часто представляем новые модные коллекции в душераздирающие и травмирующие времена в истории. Мы не контролируем большинство наших рабочих графиков, но мы хотели бы ходить для чего-то. Следуя по стопам моей подруги Мики Арганараз, я обязуюсь пожертвовать свои доходы от показов сезона Осень-Зима 2022, чтобы помочь тем, кто страдает от войны в Украине, а также продолжать поддерживать тех, кто переживает то же самое в Палестине. Наши глаза и сердца должны быть открыты для любой человеческой несправедливости. Пусть мы все видим друг в друге братьев и сестер, вне политики, вне расы, вне религии. В конце концов, за войну платят невинные жизни, а не лидеры", — написала Джиджи в соцсетях.

В рамках Недели моды в Париже Демна Гвасалия посвятил показ Balenciaga украинцам и их борьбе. Он также удалил из Instagram все фото, кроме одного, государственного флага Украины.