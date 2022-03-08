Джоан Роулінг зібрала 1 млн фунтів стерлінгів для дітей України, які постраждали від війни

Фонд письменниці збирається забезпечити українських дітей, які постраждали від війни, їжею, ліками та засобами гігієни.

Відома британська письменниця, авторка книжкового циклу про Гаррі Поттера Джоан Роулінг зібрала один мільйон фунтів стерлінгів (близько 39 млн грн — Ред) для українських дітей, які постраждали від російського вторгнення в Україну. Частину коштів Роулінг внесла особисто, частина пожертв надійшла через благодійну організацію письменниці Lumos. Про це Джоан Роулінг повідомила у Twitter.

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Фонд письменниці збирається забезпечити українських дітей, які постраждали від війни, їжею, ліками та засобами гігієни. Збір коштів українським дітям розпочався в понеділок, 7 березня та ще не закритий.

"Я особисто перерахую пожертвування до 1 мільйона фунтів стерлінгів. Щиро дякую всім, хто вже пожертвував, ви даєте можливість Lumos виконувати важливу роботу для деяких з найуразливіших дітей в Україні", — написала Роулінг.

Нагадаємо, 7 березня стало відомо, що відома американська модель Джіджі Хадід пожертвує всі доходи за сезон показів для допомоги людям, які постраждали від російської агресії. За словами Хадід, її надихнула її колега та подруга Міка Арганараз, яка також повідомила, що перекаже усі зароблені гроші на допомогу українському народові.

Раніше, 6 березня українська співачка Джамала виступила у фіналі Нацвідбору в Німеччині та зібрала 67 млн євро для української армії. Вона заявила, що її мета — інформаційна боротьба. Співачка хоче, щоб європейці почули, що це не лише війна в Україні, а й війна в центрі Європи.