Джамала виступила у фіналі Нацвідбору в Німеччині та зібрала 67 мільйонів євро для ЗСУ

Переможниця конкурсу "Євробачення" у 2016 році розповіла, що намагається подолати агресора в інформаційній війні.

Співачка Джамала виступила на німецькому Нацвідборі та зібрала 67 млн євро для української армії. Вона виконала пісню "1944", з якою перемогла на "Євробаченні" у 2016 році. Про це виконавиця розповіла в своєму Instagram.

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28 лютого Джамала разом із двома дітьми покинула Україну, коли на нашу країну напала Росія. Її чоловік Бекір поїхати не зміг через оголошений у країні воєнний стан.

У Німеччині переможницю конкурсу "Євробачення 2016" запросили на церемонію Нацвідбору. У телеграм-каналі Muzvar опублікували відео виступи Джамали, де вона розповіла про події в Україні та подякувала за підтримку.

[ + – ] Виступ Джамали на Нацвідборі у Німеччині

"Мені б сьогодні дуже приємно бути на цьому неймовірному шоу та представляти свою пісню, але сьогодні я представляю не просто свою творчість, а представляю голоси тисяч жінок, тисяч дітей, які в цей момент перебувають у бомбосховищах, які не можуть бути тут і бачити це шоу навіть на телебаченні. Я дуже дякую вам за прапори, я дуже дякую за цю підтримку. Я думаю, що це дуже підніме дух в Україні", — сказала співачка зі сцени.

Вона наголосила, що її мета — інформаційна боротьба, і вона хоче, щоб вся Європа почула, що це не просто війна в Україні. "Це війна, це війна, яка відбувається в серці Європи. І мені дуже хочеться, щоб ми не стояли осторонь, не дивилися, що там стріляють, щоб ми дійсно були причетні до того, щоб допомогти всім нам зупинити цю війну, зупинити цю агресію. "Це єдине, що я можу — співати і говорити про це, зробити хоча б щось, щоб запобігти цьому", — резюмувала Джамала.

Вона виконала пісню "1944", з якою перемогла конкурс "Євробачення" у 2016 році, в якій розповідається про депортацію і геноцид кримських татар.

У своєму Instagram Джамала додала, що під час виступів у Німеччині та Румунії глядачі надсилатимуть SMS-повідомлення. Гроші, зібрані завдяки їм, будуть передані українській армії.

[ + – ] Джамала повідомила, що вдалося зібрати 67 мільйонів євро для ЗСУ Фото: Instagram jamalajaaa

Згодом вона повідомила, що вже вдалося зібрати 67 мільйонів євро.

Раніше про збір грошей на підтримку України оголосили уродженка Чернівців голлівудська акторка Міла Куніс та її чоловік Ештон Кутчер, а також соул-співак Джон Ледженд із дружиною Кріссі Тейген. Ледженд мав цього літа виступати на джазовому фестивалі у Львові.