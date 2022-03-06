Джамала выступила в финале Нацотбора в Германии и собрала 67 миллионов евро для ВСУ

Победительница конкурса "Евровидение" в 2016 году, рассказала, что пытается побороть агрессора в информационной войне.

Певица Джамала выступила на немецком Нацотборе и собрала 67 млн евро для украинской армии. Она исполнила песню "1944", с которой победила на "Евровидении" в 2016 году. Об этом исполнительница рассказала в своем Instagram.

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28 февраля Джамала вместе с двумя детьми покинула Украину, когда на нашу страну напала Россия. Ее муж Бекир уехать не смог из-за объявленного в стране военного положения.

В Германии победительницу конкурса "Евровидение 2016", пригласили на церемонию Нацотбора. В телеграмм-канале Muzvar опубликовали видео выступления Джамалы, где она рассказала о событиях в Украине и поблагодарила за поддержку.

[ + – ] Выступление Джамалы на Нацотборе в Германии

"Мне бы сегодня очень приятно быть на этом невероятном шоу и представлять свою песню, но сегодня я представляю не просто свое творчество, а представляю голоса тысяч женщин, тысяч детей, которые в этот момент находятся в бомбоубежищах, которые не могут быть здесь и видеть это шоу даже по телевидению. Я очень благодарю вас за флаги, я очень благодарю за эту поддержку. Я думаю, что это очень поднимет дух в Украине", – сказала певица со сцены.

Она отметила, что ее цель – информационная борьба и она хочет, чтобы вся Европа услышала, что это не просто война в Украине. "Это война, это война, происходящая в сердце Европы. И мне очень хочется, чтобы мы не стояли в стороне, не смотрели, что там стреляют, чтобы мы действительно были причастны к тому, чтобы помочь всем нам остановить эту войну, остановить эту агрессию. Это единственное, что я могу — петь и говорить об этом, сделать хотя бы что-то, чтобы предотвратить это", — резюмировала Джамала.

Она исполнила песню "1944", с которой победила конкурсе "Евровидение" в 2016 году, в которой рассказывается о депортации и геноциде крымских татар.

В своем Instagram Джамала добавила, что во время выступлений в Германии и Румынии зрители будут отправлять SMS-сообщения. Деньги, собранные благодаря им, будут переданы украинской армии.

[ + – ] Джамала сообщила, что удалось собрать 67 миллионов евро для ВСУ Фото: Instagram jamalajaaa

Позже она сообщила, что уже удалось собрать 67 миллионов евро.

Ранее о сборе денег в поддержку Украины объявили уроженка Черновцов голливудская актриса Мила Кунис и ее муж Эштон Кутчер, а также соул-певец Джон Ледженд с супругой Крисси Тейген. Ледженд должен был этим летом выступать на джазовом фестивале во Львове.