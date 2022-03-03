Американский певец Джон Ледженд поддержал Украину и призвал жертвовать деньги

Этим летом Ледженд должен был выступить на львовском джазовом фестивале Leopolis Jazz Fest 2022

Популярный американский исполнитель Джон Ледженд выступил с поддержкой украинского народа во время войны с Россией. И опубликовал свой пост в Instagram.

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26 июня Ледженд должен был приехать в Украину и выступить на одном из самых больших джазовых фестивалей Европы – Leopolis Jazz Fest 2022, который ежегодно организовывается во Львове. Ожидалось, что Ледженд выступит на большой сцене и станет хедлайнером фестиваля.

"Мы молимся за украинцев, которые борются за демократию, безопасность и мир своего народа. Также можем сделать следующее, чтобы поддержать их насущные нужды и помочь им. Ссылка в описании", — написал соул-исполнитель.

Поддержала идею певца и его жена – известная модель и телеведущая Крисси Тейген. Она призвала в Instagram всех неравнодушных пожертвовать деньги в фонд, созданный ею для помощи украинцам.

"Я прошу вас пожертвовать все, что вы можете, даже доллар, чтобы помочь жертвам Владимира Путина. Независимо от того, как долго длится эта война и даже если она закончится завтра, последствия для семей останутся навсегда", — отметила модель.

Позже Крисси дописала в комментариях, что за всего лишь за пять минут на счет фонда поступило более шести тысяч долларов. Чтобы проиллюстрировать свое сообщение о происходящем в Украине, модель опубликовала фото киевлян, спасающихся от обстрелов в метро.

[ + – ] Пост Крисси Тейген в Instagram Фото: Instagram chrissyteigen

Джон Ледженд и Крисси Тейген стали не первыми звездами мировой величины, которые осудили вторжение российских войск на территорию Украины и ракетные обстрелы мирных жителей. Одной из первых высказалась Мадонна, за ней последовали Джаред Лето, Пол Маккартни, Арнольд Шварценеггер, Ким Кардашьян и многие другие. В том числе и актрисы, чьи родители родом из Украины: Милла Йовович и канадская актриса Кэтрин Винник, звезда сериала "Викинги".

На днях супермодели Белла Хадид и Кайя Гербер пожертвовали деньги в помощь пострадавшим от российской агрессии.