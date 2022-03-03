Американський співак Джон Ледженд підтримав Україну та закликав жертвувати гроші

Цього літа Ледженд мав виступити на львівському джазовому фестивалі Leopolis Jazz Fest 2022.

Популярний американський виконавець Джон Ледженд виступив із підтримкою українського народу під час війни з Росією. І опублікував допис в Instagram.

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26 червня Ледженд мав приїхати до України та виступити на одному з найбільших джазових фестивалів Європи – Leopolis Jazz Fest 2022, який щорічно організовується у Львові. Очікувалося, що Ледженд виступить на великій сцені та стане хедлайнером фестивалю.

"Ми молимося за українців, які борються за демократію, безпеку та мир свого народу. Також можемо зробити так, щоб підтримати їхні нагальні потреби та допомогти їм. Посилання в описі", — написав соул-виконавець.

Підтримала ідею співака і його дружина – відома модель та телеведуча Кріссі Тейген. Вона закликала в Instagram усіх небайдужих пожертвувати гроші до фонду, створеного нею для допомоги українцям.

"Я прошу вас пожертвувати все, що ви можете, навіть долар, щоб допомогти жертвам Володимира Путіна. Незалежно від того, як довго ця війна триває і навіть якщо вона закінчиться завтра, наслідки для сімей залишаться назавжди", — зазначила модель.

Пізніше Кріссі дописала в коментарях, що за лише за п'ять хвилин на рахунок фонду надійшло понад шість тисяч доларів. Щоб проілюструвати своє повідомлення про те, що відбувається в Україні, модель опублікувала фото киян, які рятуються від обстрілу в метро.

[ + – ] Пост Кріссі Тейген в Instagram Фото: Instagram chrissyteigen

Джон Ледженд та Кріссі Тейген стали не першими зірками світової величини, які засудили вторгнення російських військ на територію України та ракетні обстріли мирних жителів. Однією з перших висловилася Мадонна, за нею пішли Джаред Лето, Пол Маккартні, Арнольд Шварценеггер, Кім Кардаш'ян та багато інших. Зокрема й акторки, чиї батьки родом з України: Мілла Йовович та канадська акторка Кетрін Винник, зірка серіалу "Вікінги".

Днями супермоделі Белла Хадід та Кайя Гербер пожертвували гроші на допомогу постраждалим від російської агресії.