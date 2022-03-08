Джоан Роулинг собрала 1 млн фунтов стерлингов для детей Украины

Фонд писательницы собирается обеспечить украинских детей, которые пострадали от войны едой, лекарствами и средствами гигиены.

Известная британская писательница, автор книжного цикла о Гарри Поттере Джоан Роулинг собрала один миллион фунтов стерлингов (около 39 млн. грн. — Ред) для украинских детей, которые пострадали от российского вторжения в Украину. Часть средств Роулинг внесла лично, часть пожертвований поступила через благотворительную организацию писательницы Lumos. Об этом Джоан Роулинг сообщила в Twitter.

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Фонд писательницы собирается обеспечить украинских детей, которые пострадали от войны едой, лекарствами и средствами гигиены. Сбор денежных средств украинским детям начался в понедельник, 7 марта и еще не закрыт.

"Я лично перечислю пожертвования до 1 миллиона фунтов стерлингов. Искренне благодарю всех, кто уже пожертвовал, вы даете возможность Lumos выполнять важную работу для некоторых из самых уязвимых детей в Украине", — написала Роулинг.

Напомним, 7 марта стало известно, что известная американская модель Джиджи Хадид пожертвует все доходы за сезон показов для помощи людям, которые пострадали от российской агрессии. По словам Хадид, ее вдохновила ее коллега и подруга Мика Арганараз, которая также сообщила, что направит все заработанные деньги на помощь украинскому народу.

Ранее, 6 марта украинская певица Джамала выступила в финале Нацотбора в Германии и собрала 67 млн. евро для украинской армии. Она заявила, что ее цель — информационна борьба. Певица хочет, чтобы европейцы услышали, что это не только война в Украине, а и война в центре Европы.