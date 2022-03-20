Бэкхэм отдал свой Instagram-аккаунт украинскому врачу из Харькова

Британский футболист Дэвид Бекхэм отдал свой Instagram, в котором более 70 миллионов подписчиков, главе Харьковского регионального перинатального центра Ирине Кондратовой

Знаменитости со всего мира продолжают поддерживать и помогать Украине в военном противостоянии России. Недавно британский футболист Дэвид Бекхэм, который неделю назад вместе с супругой Викторией пожертвовал миллион фунтов стерлингов для украинских матерей с детьми, вынужденных бежать от войны, решил отдать свой аккаунт в Instagram главе Харьковского регионального перинатального центра Ирине Кондратовой.

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"Переходите в мои истории, чтобы узнать больше о потрясающей работе Ирины и таких медиков, которые делают все для спасения жизней в Украине. Пожалуйста, дайте, что можете, чтобы поддержать UNICEF и таких людей, как Ирина, по ссылке для пожертвований", — написал Бекхэм у себя в соцсетях.

Кондратова опубликовала несколько сторис о работе Харьковского регионального перинатального центра в условиях боевых действий. Напомним, у футболиста в Instagram 70 млн подписчиков, что дает огромные возможности рассказать всему миру о героической работе врачей в охваченном военными ужасами Харькове. По словам Бекхэма, благодаря пожертвованиям удалось закупить необходимое медицинское кислородное оборудование.

Как писал ранее Фокус, известная британская писательница, автор книжного цикла о Гарри Поттере Джоан Роулинг собрала один миллион фунтов стерлингов для украинских детей, которые пострадали от российского вторжения в Украину. Также деньги для людей, пострадавших от российской агрессии в Украине, пообещала пожертвовать американская модель Джиджи Хадид.