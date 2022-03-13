Камбербетч хоче дати притулок українським біженцям

За словами актора, те, що нависло над усіма нами, всього за дві з половиною години польоту від Великобританії.

Британський актор Бенедикт Камбербетч заявив, що сподівається взяти участь в урядовій схемі надання українським біженцям житла. Нова схема "Будинки для України" дозволить представникам громадськості, благодійних організацій, бізнесу та громадських груп пропонувати житло біженцям, які прибувають до Великобританії, навіть якщо у них немає сімейних зв'язків, повідомляє Reuters.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"Це справді шокуючий час — бути європейцем за дві з половиною години польоту від України, і це те, що нависло над нами", — сказав Камбербетч.

Він сказав це на червоній доріжці церемонії вручення кінопремії Британської кіноакадемії у лондонському Королівському Альберт-Холі. Камбербетч, відомий своїми ролями в "Шерлоку", "Грі в імітацію" та "Докторі Стренджі", носив круглий значок із синьо-жовтим зображенням українського прапора на лацкані піджака.

"Нам усім потрібно робити більше, ніж просто носити значок. Нам потрібно робити пожертвування, нам потрібно чинити тиск на наших політиків, щоб вони продовжували створювати тут певну безпеку біженців та притулок для людей, які страждають", — додав Камбербетч.

Камбербетч отримав нагороду BAFTA за найкращу чоловічу роль за роль власника ранчо 1920-х років у фільмі "Сила собаки".

Раніше Фокус повідомляв, що зірка Playboy Даша Астаф'єва нині чистить картоплю для солдатів ЗСУ.

Фанати у соцмережах вважають, що Зеленського у майбутньому блокбастері має зіграти Джеремі Реннер.