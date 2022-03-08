Фанати в соцмережах вважають, що Зеленського в майбутньому блокбастері має зіграти Джеремі Реннер

Зірка фільму "Месники" поки що ніяк не відреагував на бажання фанатів

Війна в Україні все ще триває, а російські агресори продовжують обстрілювати та скидати бомби на мирні міста, а в соцмережах вже почали обирати голлівудську зірку, яка б могла виконати роль президента України Володимира Зеленського. І найкращим кандидатом вважають Джеремі Реннера. Про це пише TMZ.

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Реннер прославився завдяки ролям у фільмах "Володар бурі" та "Месники".

Криза в Україні все ще триває, проте в соцмережах фанати президента Зеленського вже почали обговорювати ймовірність знімання в майбутньому блокбастера про те, що відбувається зараз у країні, або біографічного фільму про українського президента. І головну роль, на думку фанатів, має виконати Джеремі Реннер.

"Чому Реннер? Вони схожі. Той самий тип будови обличчя. Особливо схожість помітно, коли вони обоє одягають форму", — пишуть користувачі.

Втім, багато користувачів соцмереж вважають, що зараз обговорювати це неетично. Особливо коли війна в Україні не закінчена і всі події фактично розгортаються в прямому ефірі.

А телеведучий Джон Олівер й зовсім різко висловився з приводу подібних дебатів.

"Можливо, дочекатися закінчення справжньої війни, перш ніж почнемо кастинг чортового фільму", — різко висловився Олівер.

"Задумайтесь про Володимира Зеленського, в нього зараз достатньо справ, щоб його не називали "типом Джеремі Реннера". Погано так про когось говорити", — пожартував він. — Не добре так про когось говорити".

Тим часом Реннер займається своїми справами на своєму лісовому ранчо на озері Тахо і ніяк не прокоментував баталії, що розгортаються в соцмережах.