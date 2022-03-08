Фанаты в соцсетях считают, что Зеленского в будущем блокбастере должен сыграть Джереми Реннер

Звезда фильма "Мстители" пока никак не отреагировал на желание фанатов

Война в Украине все еще продолжается, а российские агрессоры продолжают обстреливать и сбрасывать бомбы на мирные города, а в соцсетях уже начали выбирать голливудскую звезду, которая могла бы исполнить роль президента Украины Владимира Зеленского. И наиболее подходящим кандидатом считают Джереми Реннера. Об этом пишет TMZ.

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Реннер прославился благодаря ролям в фильмах "Повелитель бури" и "Мстители".

Кризис в Украине все еще продолжается, и тем не менее в соцсетях фанаты президента Зеленского уже начали обсуждать вероятность съемок в будущем блокбастера о происходящем сейчас в стране, или же биографического фильма о украинском президенте. И главную роль, по мнению фанатов, должен исполнить Джереми Реннер.

"Почему Реннер? Они похожи. Тот же тип строения лица. Особенно сходство видно, когда они оба надевают форму", — пишут пользователи.

Впрочем, многие пользователи соцсетей посчитали, что сейчас обсуждать это неэтично. Особенно, когда война в Украине не закончена и все события фактически разворачиваются в прямом эфире.

А телеведущий Джон Оливер и вовсе резко выразился по поводу подобных дебатов.

"Может быть, дождаться окончания настоящей войны, прежде чем мы начнем кастинг чертового фильма", — резко высказался Оливер.

"Задумайтесь о Владимире Зеленском, у него сейчас достаточно дел, чтобы его не называли "типом Джереми Реннера". Нехорошо так о ком-то говорить", — пошутил он. — Нехорошо так о ком-то говорить.

Тем временем Реннер занимается своими делами на своем лесном ранчо на озере Тахо и никак не прокомментировал разворачивающиеся в соцсетях баталии.