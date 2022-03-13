Камбербэтч хочет приютить украинских беженцев

По словам актера, то, что, нависло над всеми нами, находится всего в двух с половиной часах полета от Великобритании.

Британский актер Бенедикт Камбербэтч заявил, что надеется принять участие в правительственной схеме предоставления украинским беженцам жилья. Новая схема "Дома для Украины" позволит представителям общественности, благотворительных организаций, бизнеса и общественных групп предлагать жилье беженцам, прибывающим в Великобританию, даже если у них нет семейных связей, — сообщает Reuters.

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"Это действительно шокирующее время — быть европейцем в двух с половиной часах полета от Украины, и это то, что нависло над нами", — сказал Камбербэтч.

Он сказал это на красной дорожке церемонии вручения кинопремии Британской киноакадемии в лондонском Королевском Альберт-Холле. Камбербэтч, известный своими ролями в "Шерлоке", "Игре в имитацию" и "Докторе Стрэндже", носил круглый значок с сине-желтым изображением украинского флага на лацкане пиджака.

"Нам всем нужно делать больше, чем просто носить значок. Нам нужно делать пожертвования, нам нужно оказывать давление на наших политиков, чтобы они продолжали создавать здесь некую безопасность беженцев и убежище для людей, которые страдают", — добавил Камбербэтч.

Камбербэтч получил награду BAFTA за лучшую мужскую роль за роль владельца ранчо 1920-х годов в фильме "Сила собаки".

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