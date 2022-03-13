Звезда Playboy Даша Астафьева чистит картошку для воинов ВСУ

Украинская знаменитость помогает украинской армии и резко критикует украинских коллег в РФ

С момента начала войны России против Украины, бывшая звезда обложек Playboy, модель и певица Даша Астафьева усиленно помогает воинам ЗСУ, работая на военной кухне с другими девушками, в качестве волонтера.

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"Слава ВСУ! Слава Президенту и команде! Надеюсь те герои, что жили здесь на лепешках, но сейчас с полными штанами где-то не в городе или не в стране хоть немного помогают нашим защитникам! Не забывайте, вам здесь, возможно, еще жить… Мир с нами", — написала Даша в своем Инстаграм.

[ + – ] Видео из социальных сетей Даши Астафьевой

В более ранних публикациях в социальной сети Даша открыто осудила украинских знаменитостей, которые продолжают свою деятельность в России, не смотря на сложившуюся ситуацию. Наиболее суровой критике Даша подвергла одесситку Регину Тодоренко, которая публиковала стандартный контент с разбором гардероба, в условиях войны.

[ + – ] Скриншот сториз социальных сетей Даши Астафьевой

"Все украинцы, которые живут и работают в пи**россии, все кто молчит, вы такие же твари как те, что приходят сюда убивать мирных людей! Вас никогда не простят. Для нас вы умерли! Мне стыдно, что когда-то я с вами здоровалась и знала!" – написала Астафьева.

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