Режиссер "Орла и решки" вырвался из Бучи и передал "привет" россиянам (видео)

Евгений Синельников рассказал о пережитых ужасах, назвав их настоящим адом, и эмоционально обратился к россиянам.

Режиссер-постановщик трэвел-шоу "Орел и решка" и его ведущий Евгений Синельников, который две недели вместе с девятилетним сыном просидел в подвале в Буче, оккупированной кадыровцами и российской армией, смог выйти из города по "зеленому коридору" и записал два видеообращения, которые он опубликовал на своей странице в Instagram. В первом, на украинском языке, он рассказал, что довелось пережить.

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"Мы живы, все хорошо! Все хорошо, насколько это возможно. Мы вырвались, благодаря зеленому коридору, уже в безопасности. Но эти две недели – это был настоящий ад. Авиация, кадыровцы, артиллерия, встреча с врагом в своем доме лицом к лицу. Но я хотел сказать не об этом. Вы все знаете, как я люблю свою страну, и как я много путешествовал. И каждый раз, когда я путешествовал, я всегда говорил своему ребенку: "Сын, смотри сюда, смотри туда! Вот красиво, вот красиво! Смотри, как круто! В этот раз впервые в жизни мы ехали по зеленому коридору через бучу и Гостомель, и я говорил: "Закрой глаза, потому что это даже для взрослой психики очень тяжело. Сгоревшие дома, многоэтажки, уничтожено все, тела лежащие", – делится он.

Однако все пережитые ужасы компенсировало другое.

"Вот сейчас мы проехали почти через всю Украину, вынужденное путешествие, и я был поражен тем, как сплотились люди, как каждый поддерживает друг друга, как просто на трассе раздают горячую еду бабушки, как раздают одежду, как психологически помогают друг другу. Это именно то, чем мы победим. Они воюют с Украиной, а победят украинцы. Слава Украине!", – заявил Синельников.

Второе обращение – для российской аудитории, и автор постарался в несколько предложений вложить все, что сейчас чувствует к некогда братскому народу:

"А теперь на русском, чтобы в эрефии поняли. Ну что, русский друзья? Ой, как это пошло… Ну что, русские? Начинаете понимать, что Украина и Россия – это не одна страна? И русские с украинцами – это не один народ? Потому что украинцы свободные. В нашем гимне мы поем "За нашу свободу мы и душу, и тело положим!". А вы – терпилы! Вы рабы одного человечка. Но если раньше за ваше рабство вам платили хотя бы хорошие деньги, то сейчас и машины закончатся, и качество жизни закончится, а вы так и останетесь рабами. А мы выстоим! Украина выстоит и расцветет! Но только вы этого уже не увидите. Вас просто не выпустят никуда. Добро пожаловать в Северную Корею, твари!".

Напомним, о том, что с Синельниковым пропала связь в Буче, сообщил режиссер Алан Бадоев. Известно, что соседи Евгения погибли после попадания в их дом снаряда.