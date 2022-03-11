Режисер "Орла і решки" вирвався з Бучі та передав "привіт" росіянам (відео)

Євген Синельников розповів про пережиті жахіття, назвавши їх справжнім пеклом, і емоційно звернувся до росіян.

Режисер-постановник тревелшоу "Орел і решка" та його ведучий Євген Синельников, який два тижні разом із дев'ятирічним сином просидів у підвалі в Бучі, окупованій кадирівцями та російською армією, зміг вийти з міста по "зеленому коридору" та записав два відеозвернення, які він опублікував на своїй сторінці в Instagram. У першому, українською мовою, він розповів, що довелося пережити.

Будь завжди в курсі подій разом із телеграм-каналом Быстрый Фокус. Підписатись

"Ми живі, все добре! Все добре, наскільки це можливо. Ми вирвалися, завдяки зеленому коридору, вже в безпеці. Але ці два тижні – це було справжнє пекло. Авіація, кадирівці, артилерія, зустріч із ворогом у своєму будинку віч-на-віч. Але я хотів сказати не про це... Ви всі знаєте, як я люблю свою країну, і як я багато подорожував... І щоразу, коли я подорожував, я завжди говорив своїй дитині: "Сину, дивись сюди, дивись туди!" Ось гарно, ось гарно! Дивись, як круто! Цього разу вперше в житті ми їхали зеленим коридором через Бучу та Гостомель, і я говорив: "Заплющ очі, бо це навіть для дорослої психіки дуже важко. Згорілі будинки, багатоповерхівки, знищено все, тіла лежать", — ділиться він.

Однак усі пережиті страхи компенсувало інше.

"Ось зараз ми проїхали майже через усю Україну, вимушена подорож, і я був вражений тим, як згуртувалися люди, як кожен підтримує один одного, як просто на трасі роздають гарячу їжу бабусі, як роздають одяг, як психологічно допомагають одне одному. Це саме те, чим ми переможемо. Вони воюють із Україною, а переможуть українці. Слава Україні!" – заявив Синельников.

Друге звернення – для російської аудиторії, і автор постарався в кілька речень вкласти все, що зараз відчуває колись братній народ:

"А тепер російською, щоб в ерефії зрозуміли. Ну що, російські друзі? Ой, як це пішло… Ну що, росіяни? Починаєте розуміти, що Україна та Росія – це не одна країна? І росіяни з українцями – це не один народ? Тому що українці вільні. У нашому гімні ми співаємо: "За нашу свободу ми і душу, і тіло покладемо!". А ви — терпили! Ви раби однієї людини. Але якщо раніше за ваше рабство вам платили хоча б хороші гроші, то зараз і машини закінчаться, і якість життя закінчиться, а ви так і залишитеся рабами. А ми вистоємо! Україна вистоить і розквітне! Але тільки ви цього вже не побачите. Вас просто не випустять нікуди. Ласкаво просимо до Північної Кореї, тварюки!".

Нагадаємо, про те, що із Синельниковим зник зв'язок у Бучі, повідомив режисер Алан Бадоєв. Відомо, що сусіди Євгена загинули після попадання в їхній будинок снаряда.