Головний режисер "Орла і Решки" із сім'єю кілька днів просиділи в підвалі під обстрілами ЗС РФ у Бучі

Сусідів Євгена Сильникова вбили. В підвалі режисер сидів разом зі своїм 9-річним сином та ще п'ятьма дітьми

Режисер та ведучий популярного тревел-шоу "Орел і Решка" Євген Сильников кілька днів провів у підвалі власного будинку, рятуючись від обстрілу ЗС РФ. Про це повідомив його друг та кінорежисер Алан Бадоєв.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Бадоєв закликав закрити небо над Україною та розповів, що Євген Синельников зі своїм маленьким сином, із родичами та "як мінімум ще п'ятьма дітьми, перебуває в оточенні російських солдатів у Бучі! Їх не випускають і не дають гуманітарний коридор".

Раніше ведучий Антон Птушкін розповідав, що Синельников вже добу не виходить на зв'язок. І демонстрував останнє повідомлення, отримане від режисера.

"Сьогодні зі штурмовика на моїх очах випустили ракету по сусідах. Дому немає тупо. В нас усі вікна та двері вибило хвилею. Покосило дерева. Навколо руйнувань дуже багато. Але головне ми живі. Організували укриття собі. Їжа ще є. Тільки телефони сідають. Світла немає і генератор заводити дуже страшно. Їздить техніка навколо постійно, а автомати б'ють прямо тупо за парканом", — писав Синельников Птушкіну.

Напередодні ввечері блогер опублікував коротке повідомлення, в якому повідомив, що Синельнику із сім'єю вдалося вибратися. Але його сусіди загинули.

[ + – ] Пост із Telegram-каналу Антона Птушкіна Фото: Скриншот

Нагадаємо, міста Буча, Ірпінь та Гостомель стали "гарячими точками". ЗС РФ обстрілювали їх із важких знарядь, мінометів та танків. Прямо на центральній вулиці Бучі спалили цілу колону ворожої техніки. Російські військові перешкоджали евакуації мирного населення "зеленими коридорами".