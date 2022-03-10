Главный режиссер "Орла и Решки" с семьей несколько дней просидели в подвале под обстрелами ВС РФ в Буче

Соседей Евгения Сильникова убили. В подвале режиссер сидел вместе со своим 9-летним сыном и еще пятью детьми

Режиссер и ведущий популярного тревел-шоу "Орел и Решка" Евгений Сильников несколько дней провел в подвале собственного дома, спасаясь от обстрелов ВС РФ. Об этом сообщил его друг и кинорежиссер Алан Бадоев.

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Бадоев призвал закрыть небо над Украиной и рассказал, что Евгений Синельников со своим маленьким сыном, с родственниками и "как минимум еще пятью детьми, находится в окружении русских солдат в Буче! Их не выпускают и не дают гуманитарный коридор".

Ранее ведущий Антон Птушкин рассказывал, что Синельников уже сутки не выходит на связь. И демонстрировал последнее сообщение, полученное от режиссера.

"Сегодня из штурмовика на моих глазах выпустили ракету по соседям. Дома нет тупо. У нас все окна и двери выбило волной. Покосило деревья. Вокруг разрушений очень много. Но главное мы живы. Организовали укрытие себе. Еда еще есть. Только телефоны садятся. Света нет и генератор заводить очень стремно. Ездит техника вокруг постоянно, а автоматы бьют прям тупо за забором", — писал Синельников Птушкину.

Накануне вечером блогер опубликовал короткое сообщение, в котором сообщил, что Синельникову с семьей удалось выбраться. Но его соседи погибли.

[ + – ] Пост из Telegram-канала Антона Птушкина Фото: Скриншот

Напомним, города Буча, Ирпень и Гостомель стали "горячими точками". ВС РФ обстреливали их из тяжелых орудий, минометов и танков. Прямо на центральной улице Бучи была сожжена целая колонна вражеской техники. Российские военные препятствовали эвакуации мирного населения через "зеленые коридоры".