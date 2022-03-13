Зірка Playboy Даша Астаф'єва чистить картоплю для воїнів ЗСУ

Українська знаменитість допомагає українській армії та різко критикує українських колег в РФ.

З моменту початку війни Росії проти України, колишня зірка обкладинок Playboy, модель і співачка Даша Астаф'єва посилено допомагає воїнам ЗСУ, працюючи на військовій кухні з іншими дівчатами, як волонтерка.

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"Слава ЗСУ. Слава Президенту та командi! Сподіваюся ті герої що жили тут на перепічках, та зараз з повними штанами десь не в місті або не в країні хоч трохи допомогають нашим захистникам! Не забувайте, вам тут можливо ще жити… Мир з нами", — написала Даша у своєму Інстаграмі.

[ + – ] Відео із соціальних мереж Даші Астаф'євої

У більш ранніх публікаціях у соціальній мережі Даша відкрито засудила українських знаменитостей, які продовжують свою діяльність у Росії, незважаючи на ситуацію, що склалася. Найбільш суворій критиці Даша піддала одеситку Регіну Тодоренко, яка публікувала стандартний контент із розбором гардеробу в умовах війни.

[ + – ] Скріншот сторіз соціальних мереж Даші Астаф'євої

"Усі українці, які живуть і працюють у пі**росії, всі хто мовчить, ви такі самі тварюки як ті, що приходять сюди вбивати мирних людей! Вас ніколи не пробачать. Для нас ви померли! Мені соромно, що колись я з вами віталася і знала!" — написала Астаф'єва.

Раніше Фокус писав про те, що співак Стінг передав гуманітарну допомогу біженцям з України. Раніше стало відомо, що режисер проєкту "Орел і решка" зміг евакуюватись із Бучі та записати відео-звернення росіянам.