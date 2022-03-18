Шер запропонувала свій дім українським біженцям

Знаменитість вважає, що від подібного ніхто не застрахований, і люди повинні допомагати одне одному в міру власних сил.

Американська співачка вірменського походження Шер не залишилася осторонь подій в Україні та висловила готовність допомогти тим, хто рятується від війни. Про це вона написала у Twitter.

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"Я хотіла б стати спонсором українським сім'ям у моєму домі. Вони будуть у безпеці й про них подбають. Багато людей у моєму становищі повинні допомагати. Якби я була одна чи з дітьми чи ми отримали травму, сподіваюся, хтось теж би подбав про нас", — написала вона.

Фото: Скриншот

Шер — далеко не єдина, хто зголосився допомогти українським біженцям. Раніше про готовність прийняти людей у своєму будинку заявив британський актор Бенедикт Камбербетч. За його словами, війна гримить лише у двох із половиною годинах польоту до Великобританії, і тому кожен, хто може, має допомагати українцям.

Зі свого боку, знаменитий американський актор Арнольд Шварценеггер не залишає спроб напоумити росіян, Путіна і солдат ЗС РФ, які нині знищують українців та їхні міста. Він записав дев'ятихвилинне звернення, в якому розповів, що його пов'язує з Росією, і чому громадяни цієї країни мають знати правду про те, що відбувається в сусідній державі.