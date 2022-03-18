Шер предложила свой дом украинским беженцам

Знаменитость считает, что от подобного никто не застрахован, и люди должны помогать друг другу по мере сил.

Американская певица армянского происхождения Шер не осталась в стороне от событий в Украине и выразила готовность помочь тем, кто спасается от войны. Об этом она написала в Twitter.

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"Я хотела бы стать спонсором украинским семьям в моем доме. Они будут в безопасности и о них позаботятся. Многие люди в моем положении должны помогать. Если бы я была одна или с детьми или мы получили травму, надеюсь, кто-то тоже бы позаботился о нас", – написала она.

Фото: Скриншот

Шер – далеко не единственная, кто вызвался помочь украинским беженцам. Ранее о готовности принять людей в своем доме заявил британский актер Бенедикт Камбербэтч. По его словам, война гремит всего в двух с половиной часах полета до Великобритании, и поэтому каждый, кто может, должен помогать украинцам.

В свою очередь знаменитый американский актер Арнольд Шварценеггер не оставляет попыток образумить россиян, Путина и солдат ВС РФ, которые сейчас уничтожают украинцев и их города. Он записал девятиминутное обращение, в котором рассказал, что его связывает с Россией, и почему граждане этой страны должны знать правду о происходящем в соседнем государстве.