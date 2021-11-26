Співак Ед Ширан знімає в Києві новий кліп

Це вже не перша світова зірка, яка завітала до столиці України в пошуках натхнення та гарних локацій

30-річний британський співак Ед Ширан наразі перебуває в столиці України, Києві. Це стало відомо з поста поп-музиканта в Instagram, де він виклав нічне фото, зроблене серед київських житлових будинків. На фото Ед Ширан позує в оточенні кількох молодиків, одягнених майже в total black стиль. Судячи з усього, планується вихід нового кліпу співака, знятого на українській землі.

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"Дякуємо, що прийняли нас у Києві. Три нічні зйомки у вашому прекрасному місті, Україна прекрасна x 📸", – підписав Ед Ширан допис в Instagram.

Варто зазначити, що Ед Ширан це не перша зірка світового масштабу, яка обирає столицю України для зйомок своїх музичних відео. Свого часу американська поп-співачка Майлі Сайрус зняла на свою композицію "Nothing Breaks Like a Heart" кліп саме в Києві. Зйомки проходили на Дарницькому мосту в жовтні 2018 року. Зазначимо, що написи на дорожніх знаках замінили на американські. Проте деякі оголошення так і залишилися українською мовою (написи "матраци" та "куплю авто").

[ + – ] Кліп Майлі Сайрус та Марка Ронсона, знятий в Україні

Також переможниця пісенного конкурсу "Євробачення-2018" ізраїльська виконавиця Нетта Барзілай надала перевагу Києву для зйомок свого кліпу на пісню "Bassa Sababa". Зйомки проходили в кінці 2018 року в центрі Києва, біля Музею історії України на Десятинній, у міському парку в Бучі та в бібліотеці Вернадського.

[ + – ] Кліп Нетти Барзілай, знятий в Україні

Раніше ми повідомляли, що Ед Ширан та Джулія Робертс два тижні жили в одному номері готелю для економії на карантині.