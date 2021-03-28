Ед Ширан і Джулія Робертс 14 днів жили в одному номері готелю, щоб заощадити на карантині

Самоізоляцію актори проходили в Австралії, в готелі, де беруть від 6 тисяч доларів за ніч.

Британський поп-музикант і актор Ед Ширан, який прибув до Австралії разом зі своєю сім'єю, провів 14-денний карантин в одному номері готелю Sweven Estate з актрисою Джулією Робертс і ще двома гостями. Про це повідомляє Daily Mail.

У матеріалі йдеться, що вартість однієї ночі в готелі складає 6 тисяч доларів, і актор вирішив таким чином "заощадити" на проживанні.

Група жила в розкішному маєтку з 6 по 20 березня, до неї входили дружина Еда — Черрі Сіборн, їхня семимісячна донька Лайра Антарктика, голлівудська зірка Джулія Робертс і двоє інших гостей. У будові, про яку йде мова, п'ять спалень, пейзажний басейн, автономний котедж і панорама регіону Хоксбері.

В ціну входять витрати на часткову охорону і присутність поліції.

Джулія Робертс прилетіла до Австралії, тому що готується приступити до зйомок політичного трилера "Газліт", де її партнером буде Шон Пенн. Що стосується Еда Ширана, то він приїхав виступити на поминальній службі музичного промоутера Майкла Гудинські, з яким багато років товаришував.

Під час прощальної церемонії Ед Ширан виконав свій хіт — сингл Castle On The Hill, який любив Гудинські, а пізніше розплакався, виконуючи нову пісню Visiting Hours про свою дочку Лайру. Її він написав саме під час карантину.

Як повідомлялося раніше, Ед Ширан в серпні вперше став батьком. У актора народилася дівчинка, яку назвали Лайра Антарктика.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що племінниця Джулії Робертс — актриса Емма Робертс — показала свого первістка. Вперше про вагітність Робертс ЗМІ заговорили в червні минулого року, проте сама вона не поспішала підтверджувати ці чутки. Першими фотографіями, на яких було видно кругленький живіт, актриса поділилася в серпні.