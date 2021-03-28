Эд Ширан и Джулия Робертс 14 дней жили в одном номере отеля, чтобы сэкономить на карантине

Самоизоляцию актеры проходили в Австралии, в отеле, где берут от 6 тысяч долларов за ночь.

Британский поп-музыкант и актер Эд Ширан, прибывший в Австралию вместе со своей семьей, провел 14-дневный карантин в одном номере отеля Sweven Estate с актрисой Джулией Робертс и еще двумя гостями. Об этом сообщает Daily Mail.

В материале говорится, что стоимость одной ночи в отеле стоит 6 тысяч долларов, и актер решил таким образом "сэкономить" на проживании.

Группа жила в роскошном поместье с 6 по 20 марта, в нее входили жена Эда – Черри Сиборн, их семимесячная дочь Лайра Антарктика, голливудская звезда Джулия Робертс и двое других гостей. В строении, о котором идет речь, пять спален, пейзажный бассейн, автономный коттедж и вид на регион Хоксбери.

В цену входят расходы на частичную охрану и присутствие полиции.

Джулия Робертс прилетела в Австралию, потому что готовится приступить к съемкам политического триллера "Газлит", где ее партнером будет Шон Пенн. Что касается Эда Ширана, то он приехал выступить на поминальной службе музыкального промоутера Майкла Гудински, с которым много лет дружил.

Во время прощальной церемонии Эд Ширан исполнил свой хит — сингл Castle On The Hill, который любил Гудински, а позже расплакался, исполняя новую песню Visiting Hours о своей дочери Лайре. Ее он написал как раз во время карантина.

Как сообщалось ранее, Эд Ширан в августе впервые стал отцом. У актера родилась девочка, которую назвали Лайра Антарктика.

Напомним, ранее стало известно, что племянница Джулии Робертс – актриса Эмма Робертс – показала своего первенца. Впервые о беременности Робертс СМИ заговорили в июне прошлого года, однако сама она не спешила подтверждать эти слухи. Первыми фотографиями, на которых был виден округлившийся живот, актриса поделилась в августе.