Племянница Джулии Робертс показала своего первенца (фото)

Актриса не стала демонстрировать публике лицо малыша, которому нет еще и месяца.

29-летняя голливудская актриса Эмма Робертс, которая 27 декабря прошлого года стала мамой, показала новорожденного сына Родса, опубликовав снимок в социальной сети Instagram.

На фото звезда "Американской истории ужасов" позирует с первенцем на руках, причем лицо малыша скрыто от публики.

"Спасибо тебе, 2020 год, за то, что мы получили кое-что очень правильное. Наш яркий свет — Родс Робертс Хедлунд", – говорится в подписи к снимку.

[ + – ]

Среди тех, кто отметился в комментариях к публикации, – коллеги по цеху Риз Уизерспун, звезда «Сумерек» Тейлор Лотнер, супермодель Хелена Кристенсен и многие другие.

Отцом ребенка стал актер 36-летний Роберт Хедлунд, с которым Эмма встречается с апреля 2019 года, а до этого их связывала многолетняя дружба.

Впервые о беременности Робертс СМИ заговорили в июне прошлого года, однако сама она не спешила подтверждать эти слухи. Первыми фотографиями, на которых был виден округлившийся живот, актриса поделилась в августе.

[ + – ]

Одной из первых, кто написал теплые слова в адрес звезды, стала ее тетя, знаменитая во всем мире актриса Джулия Робертс.

Эмму называют одной из самых успешных молодых актрис Голливуда, а она всячески старается доказать, что обязана успехом исключительно своему таланту, а не родственным связям. Еще с ранних лет она появлялась на кастингах и бывала на съемочной площадке, куда Джулия Робертс нередко брала с собой племянницу.

Первую роль в кино Эмма получила в девять лет, сыграв дочь главного героя в картине "Кокаин". Девочка снималась вместе с Джонни Деппом и Пенелопой Крус. Однако посмотреть эту картину она смогла только после того, как ей исполнилось 18 лет, поскольку кино было не для детской аудитории.

[ + – ] Эмма Робертс в фильме "Кокаин" Фото: Скриншот

Сегодня у нее за плечами уже 16 киноработ. Кроме того Эмма пробует себя на музыкальном поприще, а также в дизайне одежды.

Мало кто знает, но уже более 10 лет ее лучшей подругой является актриса Кристен Стюарт. Девушки познакомились на съемках для журнала Vanity Fair.

Напомним, Эмма Робертс стала первой беременной женщиной, украсившей обложку журнала Cosmopolitan.