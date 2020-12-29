Это мальчик! Актриса Эмма Робертс впервые стала матерью

Малыш уже получил имя Родс

29-летняя голливудская актриса Эмма Робертс и актер Гаррет Хедлунд впервые стали родителями. У пары родился мальчик, которого назвали Родсом. Об этом пишет E! News.

Известно, что малыш появился на свет еще 27 декабря в Лос-Анджелесе. Однако родители не сразу обнародовали информацию об этом для таблоидов.

Напомним, ранее актриса заявляла, что у нее были сомнения в том, сможет ли она вообще забеременеть после того, как ей поставили диагноз – эндометриоз. Ей даже пришлось заморозить свои яйцеклетки.

"Это звучит глупо, но в тот момент, когда я перестала думать об этом, я забеременела. Но даже тогда я не хотела надеяться. Ведь что-то может пойти не так, когда ты беременна", – отметила Эмма.

Напомним, Эмма Робертс – американская актриса, певица, автор песен и фотомодель. Дочь звезды боевиков 90-х Эрика Робертса и племянница "Красотки" Джулии Робертс. Она получила известность после роли Эдди Сингер в телесериале "Нетакая".

Среди других ее заметных работ роли в таких фильмах как "Оторва", "Крик 4", "Мы – Миллеры" и "Нерв", а также участие в телесериалах "Американская история ужасов" и "Королевы крика".

[ + – ] Все фото: Instagram emmaroberts

В ноябре Эмма стала первой беременной женщиной, украсившей обложку журнала Cosmopolitan.