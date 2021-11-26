Певец Эд Ширан снимает в Киеве новый клип

Это уже не первая мировая звезда, посетившая столицу Украины в поисках вдохновения и хороших локаций

30-летний британский певец Эд Ширан находится в столице Украины, Киеве. Это стало известно из поста поп-музыканта в Instagram, где он выложил ночную фотографию, сделанную среди киевских жилых домов. На фото Эд Ширан позирует в окружении нескольких молодых людей, одетых в total black. Судя по всему, планируется выход нового клип певца, снятого на украинской земле.

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"Спасибо, что приняли нас в Киеве. Три ночных съемки в вашем прекрасном городе, Украина прекрасна x 📸", — подписал Эд Ширан пост в Instagram.

Стоит отметить, что Эд Ширан – это не первая звезда мирового масштаба, которая выбирает столицу Украины для съемок своих музыкальных видео. В свое время американская поп-певица Майли Сайрус сняла на свою композицию "Nothing Breaks Like a Heart" клип именно в Киеве. Съемки проходили на Дарницком мосту в октябре 2019 года. Отметим, что надписи на дорожных знаках заменили на американские. Однако некоторые объявления так и остались на украинском языке (надписи "матрасы" и "куплю авто").

[ + – ] Клип Майли Сайрус и Марка Ронсона, снятый в Украине

Также победительница песенного конкурса "Евровидение-2018" израильская исполнительница Нетта Барзилай предпочла Киев для съемок своего клипа на песню "Bassa Sababa". Съемки проходили в конце 2018 года в центре Киева, возле Музея истории Украины на Десятинной, в городском парке в Буче и в библиотеке Вернадского.

[ + – ] Клип Нетты Барзилай, снятый в Украине.

Ранее мы сообщали, что Эд Ширан и Джулия Робертс две недели жили в одном номере гостиницы для экономии на карантине.