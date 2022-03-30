Эд Ширан выступил на концерте в поддержку Украины в Бирмингеме

Ранее сообщалось, что британский артист споет в дуэте с украинскими исполнителями.

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31-летний британский певец Эдвард Ширан спел свою известную композицию "Perfect", новый трек "Bad habits" и совместную песню с певицей Камилой Кабельо на концерте в поддержку Украины в Бирмингеме. Видео с выступления делятся телеграм-каналы.

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Ранее сообщалось, что артист выступит по телемосту вместе с украинской группой "Антитела" и ее фронтменом Тарасом Тополей, который сейчас служит в украинской Теробороне. Однако, по словам организаторов мероприятия, поскольку концерт носит исключительно гуманитарный характер, они посчитали правильным не транслировать на экранах людей с оружием в руках. Однако музыкант Тарас Тополя поблагодарил Эда Ширана в соцсети за поддержку Украины и группы "Антитела" в частности.

[ + – ] Эд Ширан и Камила Кабельо выступили на концерте в Бирмингеме

"@teddysphotos ты Большой человек с Большим сердцем! Спасибо за поддержку Украины! Спасибо, что проверили нашу музыку! …Победа Украины приближается! А после этого нас ждет большой концерт в Украинской Столице, где будем рады вас видеть! … Слава Украине! Героям слава!" — отметил фронтмен группы "Антитела".

[ + – ] Тарас Тополя поблагодарил британского коллегу за мини-сотрудничество

Напомним, российский рэпер Мирон Федоров (Оксимирон) своими благотворительными концертами собрал более 80 тысяч долларов в помощь беженцам из Украины.

Также Фокус писал о сборе украинской певицей Тиной Кароль двух миллионов гривен для детей из Днепровской больницы.