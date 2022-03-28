Оксимирон собрал $80 тысяч для помощи украинским беженцам

Рэпер сыграл два благотворительных концерта в Турции и Англии. Собранные средства он направил в польский фонд помощи детям украинских беженцев

Российский рэпер Оксимирон на днях сыграл два благотворительных концерта в Стамбуле и Лондоне в поддержку Украины. Все собранные средства он передает польской неправительственной организации, которая помогает детям украинских беженцев.

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Первый концерт под называнием Russians against war (русские против войны) прошел в Стамбуле 15 марта. Рэперу удалось собрать около $30 тысяч. Второй концерт состоялся 24 марта в Лондоне. Кроме Оксимирона на сцене выступил Борис Гребенщиков, а в качестве гостя мероприятие посетила Земфира. На концерте удалось собрать более $50 тысяч пожертвований.

Как писал ранее Фокус, Оксимирон отменил все свои концерты в России и резко осудил войну в Украине, которую развязал Путин. Некоторые знаменитости из РФ решили эмигрировать в другие страны, чтобы избежать преследования со стороны властей за свою гражданскую позицию. А Земфира недавно выпустила видео с кадрами войны в Украине под свою старую песню "Не стреляйте".