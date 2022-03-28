Оксімірон зібрав $80 тисяч для допомоги українським біженцям

Репер дав два благодійні концерти в Туреччині та Англії. Зібрані кошти він направив до польського фонду допомоги дітям українських біженців

Російський репер Оксімірон днями дав два благодійні концерти в Стамбулі та Лондоні на підтримку України. Усі зібрані кошти він передає польській неурядовій організації, яка допомагає дітям українських біженців.

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Перший концерт під назвою "Russians against war" (росіяни проти війни) відбувся в Стамбулі 15 березня. Реперу вдалося зібрати близько 30 тисяч доларів. Другий концерт відбувся 24 березня в Лондоні. Окрім Оксімірона на сцені виступив Борис Гребенщиков, а як гостя захід відвідала Земфіра. На концерті вдалося зібрати понад $50 тисяч пожертвувань.

Як писав раніше Фокус, Оксімірон скасував усі свої концерти в Росії та різко засудив війну в Україні, яку розв'язав Путін. Деякі знаменитості з РФ вирішили емігрувати до інших країн, щоб уникнути переслідування з боку влади за громадянську позицію. А Земфіра нещодавно випустила відео з кадрами війни в Україні під свою стару пісню "Не стріляйте".