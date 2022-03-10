Барселона та Париж. Куди відлетіли Дудь, Литвинова та Собчак

Стало відомо, куди масово мігрують російські знаменитості

Через війну в Україні в Росії багато знаменитостей і медійних особистостей вирішили емігрувати до інших країн. При цьому коментарів щодо характеру цих поїздок — назавжди чи на якийсь час — немає.

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За інформацією телеграм-каналу "Небожена", Михайло Фрідман (співвласник "Альфа-Банку") вирушив до Лондона, мільярдер Сергій Чемезов ("Ростех") — до Дубая. Журналіст і блогер Юрій Дудь, який днями однозначно висловився щодо війни в Україні, за інформацією каналу, відлетів до Барселони.

Фото: Скриншот

"Ось оновлений список. Хабіб — Нью-Йорк, Решетова — Дубай, Собчак — Ізраїль, Зигар — Дубай, Олексій Мордашов — Сейшели, Юлія Навальна — Франкфурт, Рубен Варданян — Єреван (і кажуть, що на рейсовому літаку). Лісін — Кіпр, Мельниченко — Цюріх, Надійка Оболенцева — Лондон. А ви де відпочиваєте?" — пише ТГ-канал.

Раніше ведуча Ксенія Собчак повідомляла, що летить у Туреччину на відпочинок із сином, але пізніше вона була помічена в аеропорту Ізраїлю. У мережі домінує думка, що Собчак має намір отримати ізраїльське громадянство.

Низка публічних персон прямо повідомили, що мають намір покинути Росію на невизначений термін або назавжди. Відома російська журналістка Божена Ринська написала у своїх соцмережах, що емігрує до Ізраїлю з чоловіком.

"Нам із Женею доведеться їхати. В Ізраїль, тому що в Жені немає ізраїльського паспорта і "шенгену". Накопичень у мене немає, у мене був стабільний дохід, у якому я була впевнена і який накрився зараз через війну. Тому зняти квартиру в Ізраїлі мені просто нема на що. На їжу б, дай боже, вистачило", — написала Божена.

Рената Литвинова та співачка Земфіра полетіли в Париж іще у 20-х числах лютого. На тижні моди була представлена колекція Демни Гвасалії для будинку Balanciaga, і знаменитості були офіційними гостями дизайнера. Про повернення акторки та співачки до Росії інформації немає.

"У французькій столиці в Литвинової, як відомо, квартира, Демна Гвасалія, та й донька недалеко доучується. А от Хабіба регулярно бачать у Дубаї. Тобто не те, що він туди поїхав "відпочивати", ні — у борця там, за нашими джерелами, власна нерухомість", — прокоментував телеграм-канал "Антиглянець".

Раніше Фокус писав про те, що Собчак прокоментувала свій від'їзд із Росії як канікули із сином у Туреччині. Крім того, стало відомо, що Алла Пугачова з дітьми також залишила Росію.