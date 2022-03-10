Барселона и Париж. Куда улетели Дудь, Литвинова и Собчак

Стало известно, куда массово мигрируют российские знаменитости

Из-за войны в Украине в России многие знаменитости и медийные личности решили эмигрировать в другие страны. При этом, комментариев относительно характера этих поездок — навсегда или на какое-то время — не уточняется.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

По информации телеграм-канал "Небожена", Михаил Фридман (совладелец "Альфа-Банка") отправился в Лондон, миллиардер Сергей Чемезов ("Ростех") — в Дубай. Журналист и блогер Юрий Дудь, который на днях однозначно высказался относительно войны в Украине, по информации канала, улетел в Барселону.

Фото: Скриншот

"Вот обновленный список. Хабиб — Нью-Йорк, Решетова — Дубай, Собчак — Израиль, Зыгарь — Дубай, Алексей Мордашов — Сейшелы, Юлия Навальная — Франкфурт, Рубен Варданян — Ереван (и говорят, что на рейсовом самолете). Лисин — Кипр, Мельниченко — Цюрих, Наденька Оболенцева — Лондон. А вы где отдыхаете?" — пишет тг-канал.

Ранее ведущая Ксения Собчак сообщала, что летит в Турцию на отдых с сыном, но позднее она была замечена аэропорту Израиля. В сети доминирует мнение, что Собчак намерена получить израильское гражданство.

Ряд публичных персон прямо сообщили, что намерены покинуть Россию на неопределенный срок или навсегда. Известная российская журналистка Божена Рынська написала, в своих соцсетях, что эмигрирует в Израиль с супругом.

"Нам с Женей придется уезжать. В Израиль, так как у Жени нет израильского паспорта и "шенгена". Накоплений у меня нет, у меня был стабильный доход, в котором я была уверена и который накрылся вот сейчас из-за войны. Поэтому снять квартиру в Израиле мне просто не на что. На еду бы, дай бог, хватило". — написала Божена.

Рената Литвинова и певица Земфира улетели в Париж еще в 20-х числах февраля. На неделе моды был представлена коллекции Демны Гвасалия для дома Balanciaga, и знаменитости были официальными гостями дизайнера. О возвращении актрисы и певицы в Россию информации нет.

"Во французской столице у Литвиновой, как известно, квартира, Демна Гвасалия, да и дочь недалеко доучивается. А вот Хабиба регулярно видят в Дубае. То есть не то что он туда уехал "отдыхать", нет — у борца там, по нашим источникам, собственная недвижимость, — прокомментировал телеграм-канал "Антиглянец".

Ранее Фокус писал о том, что Собчак прокомментировала свой отъезд из России, как каникулы с сыном в Турции. Кроме того, стало известно, что Алла Пугачева с детьми также покинула Россию.